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Удивительно хорошо сохранилась за 3000 лет: в Англии археологи обнаружили деревню, меняющую наше представление о жизни британцев в бронзовом веке

В Англии археологии обнаружили хорошо сохранившуюся деревню бронзового века

1:23
Наука

Остатки поселения бронзового века, обнаруженные в карьере Маст-Фарм в восточной Англии, представляют собой уникальную археологическую находку.

В Англии археологии обнаружили хорошо сохранившуюся деревню бронзового века
Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Археологические раскопки, проводимые с 2015 года, позволили обнаружить четыре круглых дома, построенных примерно 3000-2800 лет назад на сваях над маленькой речкой. Уникальность этого места заключается в его сохранении благодаря пожару, который уничтожил поселение, но создал защитный слой от разложения окружающей среды.

Анализ артефактов, найденных на месте, предоставляет ценную информацию о повседневной жизни древних жителей. Кухонная утварь и инструменты, такие как топоры, серпы и бритвы, а также останки еды, позволяют предположить о том, что они употребляли в пищу, включая каши, крупы, мед, рыбу и говядину. Одежда, найденная на месте, указывает на использование лучших тканей, доступных в Европе того времени, а также наличие декоративных украшений, возможно, импортированных из других регионов, сообщает Planet Today.

Помимо этого, находка раскрывает информацию о строительстве домов, распределении пространства внутри них и образе жизни древних обитателей. Это место признается как одно из самых значимых археологических открытий, предоставляющих уникальный взгляд на прошлое Британии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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