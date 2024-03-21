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Оружие, лодки и многое другое: в Китае археологам удалось обнаружить древнее кладбище, расширяющее наш взгляд на период Воюющих царств

Китайские археологи обнаружили древнее кладбище периода Воюющих царств в Сянъяне

1:21
Наука

В Китае было обнаружено обширное кладбище периода Воюющих царств, датируемое более чем 2200 годами.

Китайские археологи обнаружили древнее кладбище периода Воюющих царств в Сянъяне
Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Археологи раскопали 176 гробниц, большинство из которых принадлежали этому периоду. Наиболее выдающимися были гробницы M1, M2 и M3, содержащие богатое погребальное оборудование и останки гробов. Среди обнаруженных артефактов были бронзовые треножники, оружие, лодки, посуда и предметы повседневного использования. Эта находка проливает свет на древнюю китайскую жизнь и культуру, включая загадочную культуру Чу, сообщает Planet Today.

Период Воюющих царств, охватывающий V-III века до н. э., был временем интенсивных войн и военных инноваций между крупными государствами Китая. Он привел к значительному прогрессу в военных технологиях и стратегии, включая появление железного оружия и разработку важных военных трактатов, таких как "Искусство войны" Сунь Цзы.

Открытие кладбища в Сянъяне не только расширяет наше знание о китайской истории, но и предоставляет новые материалы для изучения древних обычаев и культуры. Ожидается, что продолжение раскопок приведет к раскрытию новых тайн этой увлекательной эпохи, обогатив наше понимание истории Китая.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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