"Огненное кольцо" в Атлантике: ученые предрекли мощную тектоническую активность вдоль периметра Тихого окена

Planet Today: ученые прогнозируют возникновение нового "Огненного кольца" в Атлантике

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

В Атлантическом океане происходит формирование новой зоны субдукции, что может привести к возникновению нового "Огненного кольца" в этом регионе.

Фото: Wikipedia by Monisha.pushparaj is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Огненное кольцо представляет собой длинную цепь тектонической активности вдоль периметра Тихого океана, где находится большинство активных вулканов и часто происходят сильные землетрясения. Это связано с движением литосферных плит океанической коры и пород мантии под края других плит с погружением в мантию Земли, что называется субдукцией.

Новая зона субдукции сформировалась под Гибралтарским проливом и медленно движется на запад. В настоящее время движение этой зоны замедленное, однако исторически такие процессы происходили более активно. По расчетам ученых, через 20 миллионов лет движение вновь станет более интенсивным и направится в сторону Атлантического океана, сообщает Planet Today.

Кроме того, на планете существуют и другие зоны субдукции, включая те, которые расположены возле Антарктиды и также направлены в Атлантику. Эти процессы имеют важное значение для понимания геологических и геодинамических процессов нашей планеты и их влияния на формирование ландшафтов, сейсмическую активность и распределение магматических пород.