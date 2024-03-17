Теперь качество не будет теряться: российские ученые разработали новый способ переработки стеклопластика

Ученые РФ разработали способ переработки стеклопластика без потери качества

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Сколковского технологического института (Сколтех) опубликовали результаты исследования в журнале Composites Communications, обнаружив возможность эффективной переработки стеклопластика без значительного ухудшения его механических характеристик, а в некоторых случаях — с их улучшением.

Фото: Wikipedia by Игоревич is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Многократная переработка деталей из термопластичного композита показала, что химический состав материала и его термические свойства остаются стабильными. Оптимизированная технология переработки позволила сохранить длину армирующих волокон, что минимизировало потери качества изделий, сообщает Ferra.Ru.

Этот прорыв в области переработки стеклопластика может иметь значительные экологические последствия, так как может привести к созданию более экологичных строительных материалов, автомобильных деталей и спортивного оборудования.

Ученые предвидят, что термопластичные композиты могут заменить термореактивные аналоги, обеспечивая высокое качество и возможность повторного использования.