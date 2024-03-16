Чистый воздух не так полезен, как казалось ранее: ученые назвали неординарную причину вспышки болезни легионеров в мире

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PNAS Nexus: снижение уровня SO2 в воздухе вызвало вспышку болезни легионеров

1:17
Наука

Группа американских ученых из университетов и департамента здравоохранения Нью-Йорка вместе с коллегами изучила увеличение числа случаев заболеваний легионеллезом в США, Европе и Канаде. Их исследование выявило неожиданный фактор, способствующий распространению этой опасной болезни: чистый воздух.

PNAS Nexus: снижение уровня SO2 в воздухе вызвало вспышку болезни легионеров
Фото: National Cancer Institute by Unknown photographer is licensed under Public Domain

За последние два десятилетия заболеваемость легионеллезом в США возросла в 9 раз, а в Европе и Канаде этот показатель увеличился в 5-7 раз. Хотя ранее вспышки этой болезни были связаны с вентиляционными системами и градирнями, подавляющее большинство случаев оставалось неразъясненным, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences Nexus (PNAS Nexus).

Исследователи обнаружили, что загрязненные вентиляционные системы и градирни способны рассеивать бактерии легионеллы через водяной пар, что приводит к заражению дыхательных путей людей.

Дальнейший анализ климатических факторов в Нью-Йорке с 1992 по 2019 год выявил интересный момент: снижение уровня диоксида серы (SO2) в атмосфере. Это соединение, образующееся при сжигании ископаемого топлива, создает неблагоприятную среду для бактерий.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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