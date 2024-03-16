Новый индикатор приближения хорошего лета: ученые определили будущую погоду по поведению гренландских льдов

WCD: лето в Европе будет теплым и сухим из-за отступления гренландских льдов

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Национального океанографического центра Великобритании, выявило важную связь между скоростью таяния ледникового щита Гренландии и погодными условиями в Европе летом 2024 года.

Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно результатам исследования, повышенная температура в Гренландии стимулирует увеличение таяния льда, что приводит к увеличенному стоку талой воды в Атлантический океан.

Этот процесс, в свою очередь, влияет на океанические и атмосферные условия. Талая вода, более легкая, чем морская вода, остается на поверхности океана, что приводит к уменьшению теплообмена между воздухом и морем. В результате этого усиливаются ветры в области талой воды, которые зимой вызывают сдвиг Североатлантического течения к северу, сообщает Weather and Climate Dynamics (WCD).

Прогнозы климатологов предсказывают, что ветры будут перенаправлены на север, что способствует изменению крупномасштабной атмосферной циркуляции и приносит более теплую и сухую погоду в Европе. Особенно это будет заметно над южной частью континента. Таким образом, на основе выявленных связей ученые ожидают необычно теплое и сухое лето в Европе в 2024 году.