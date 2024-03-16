Творчество Пушкина воплотилось в реальность: разработано умное-зеркало, предсказывающее возможные заболевания посмотревшего в него человека

На выставке CES компания NuraLogix презентовала инновационное устройство под названием Anura MagicMirror, которое впечатляет своими возможностями, напоминающими магию из литературного произведения Александра Пушкина.
Этот "волшебный" прибор позволяет изучать лицо человека и оценивать состояние сосудов на его коже, используя передовые технологии искусственного интеллекта.
Принцип работы MagicMirror невероятно прост: пользователю достаточно просто сесть перед экраном размером 21,5 дюйма и не двигаться. Зеркало автоматически сканирует лицо и передает данные в специальное облако, где они анализируются алгоритмами машинного обучения. Этот процесс основан на запатентованной технологии трансдермальной оптической визуализации, сообщает CNET.
Результаты анализа включают в себя не только базовые параметры, такие как возраст и уровень стресса, но и более сложные характеристики, такие как давление, индекс массы тела, вариабельность сердечного ритма и частота дыхания. Более того, на основании этих данных искусственный интеллект может предупредить пользователя о возможных рисках развития различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые проблемы, диабет, а также психологические расстройства, такие как тревожное расстройство и депрессия.
Хотя в перспективе подобная технология может быть встроена даже в смартфоны, на данный момент планируется использовать Anura MagicMirror в спортзалах, клиниках и салонах красоты.
Важно отметить, что разработчики уточняют, что устройство не является медицинским прибором и его результаты могут быть подвержены влиянию различных факторов, таких как макияж, освещение и движения пользователя.
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