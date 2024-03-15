Учёные поняли на китах, зачем женщинам менопауза: чтобы бабушки не рожали

NYT: учёные доказали эволюционное преимущество менопаузы

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

У пяти видов китов есть менопауза, открыли британские учёные. Они провели метаанализ данных об этих животных, чтобы понять эволюционный смысл этой особенности, и поделились результатами в Nature — с ними ознакомилась The New York Times.

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До сих пор считалось, что менопауза, то есть завершение репродуктивного возраста задолго до конца жизни, присуща только людям и шимпанзе. Остальные животные способны размножаться до самой смерти, даже такие долгожители, как слоны. С точки зрения естественного отбора это полезно — чем больше потомства отставляет одна особь, тем лучше для выживаемости вида.

Наука давно пытается разобраться, зачем природа наградила женщин этой уникальной чертой — в качестве эволюционного преимущества или в результате случайных мутаций. По одной из гипотез, менопауза помогает избежать конкуренции между представительницами разных поколений за ресурсы, которая может навредить их потомкам.

Группа биологов под руководством доктора Сэмюэла Эллиса из Университета Эксетера изучила данные о тех китах, у которых есть менопауза — косатках, ложных косатках, белухах, гриндах с короткими плавниками и нарвалах, — и сравнила их с 27 родственными видами, которые рожают до конца своих дней, таких как дельфины и кашалоты.

Согласно выводам учёных, эволюционные изменения не сократили фертильный возраст у этих китов, а продлили им жизнь после менопаузы — некоторые самки размножаются до 40 лет, а дожить могут до 90.

Судя по всему, эта особенность возникла по тем же причинам, что и у людей — во избежание семейных конфликтов за пропитание потомства, полагает Эллис. В долгосрочной перспективе это позволяет передать будущим поколениям больше своих генов.

Более того, пожилые китихи способны оказывать помощь в добыче еды детёнышам молодых самок и выполняют роль вожака в больших стаях. Эта социальная модель схожа с человеческой, в которой бабушки заботятся о внуках.

Эти умозаключения правдоподобны, но не вполне убедительны — о китах слишком мало данных, прокомментировала Ребекка Сир, демограф из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. "Я думаю, нужно быть осторожнее с такого рода выводами", — призвала она.

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