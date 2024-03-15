Раскрыты ключевые критерии при выборе смартфона: чем новее модель, тем лучше

Техноблогер Wylsacom порекомендовал к покупке самые новые смартфоны

Ключевым критерием при покупке смартфона должна служить дата выхода модели, сообщает "Москва 24". Техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, рассказал читателям сайта, на что обратить внимание при выборе нового гаджета.

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Чем новее модель, тем лучше, рекомендует он.

"C точки зрения рынка сегодня смартфоны 2024 и 2022 годов выпуска могут стоить очень близко по деньгам, но достаточно сильно отличаться по технологиям", — объясняет эксперт.

Важен также тип процессора.

"Это сердце смартфона, которое отвечает за производительность, скорость работы и в конечном итоге долговечность и актуальность устройства", — отмечает собеседник издания.

Остальные факторы — сугубо индивидуальны: кому-то нужна камера получше, кому-то — прочность корпуса, кому-то важнее ёмкость батареи.

"Далее каждый ориентируется уже по своим запросам. Все люди очень разные", — заключил Петухов.

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