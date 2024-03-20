Китайские ученые раскрыли секрет: зеленые зоны городов спасают от остеопороза

Исследование, проведенное учеными из Центрального южного университета в Чанше, Китай, подчеркивает важность зеленых зон в крупных городах для поддержания здоровья населения. Эти зоны демонстрируют способность снижать риск развития остеопороза среди жителей округов.
Как сообщает издание Mirror, исследователи проанализировали обширную базу данных британского биобанка, содержащую информацию о медицинских и генетических показателях почти полумиллиона британцев. Эти данные были сопоставлены с спутниковыми снимками различных регионов страны.
Средний возраст участников исследования составил 56 лет, а период наблюдений продолжался 12 лет. В течение этого времени остеопороз был диагностирован у 9307 человек. Ученые учли все второстепенные факторы и генетические риски, и пришли к выводу, что жители более "зеленых" регионов обладают более сильной костной системой и реже страдают от остеопороза.
Основным объяснением такой связи является способность зеленых насаждений очищать воздух от примесей, которые могут быть вызваны промышленными предприятиями, бытовыми отходами и автотранспортом. Эти примеси, как известно, могут вызывать воспалительные процессы, включая в костях, и способствуют "оксидативному стрессу".
Кроме того, такие зоны предоставляют больше возможностей для занятий спортом, прогулок на свежем воздухе, общения и отдыха, что также благоприятно сказывается на здоровье.
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