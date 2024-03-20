Китайские ученые раскрыли секрет: зеленые зоны городов спасают от остеопороза

Китайские ученые: проживание в зеленых районах снижает риск болезни костей

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Центрального южного университета в Чанше, Китай, подчеркивает важность зеленых зон в крупных городах для поддержания здоровья населения. Эти зоны демонстрируют способность снижать риск развития остеопороза среди жителей округов.

Фото: unsplash.com by Andrew Ly is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как сообщает издание Mirror, исследователи проанализировали обширную базу данных британского биобанка, содержащую информацию о медицинских и генетических показателях почти полумиллиона британцев. Эти данные были сопоставлены с спутниковыми снимками различных регионов страны.

Средний возраст участников исследования составил 56 лет, а период наблюдений продолжался 12 лет. В течение этого времени остеопороз был диагностирован у 9307 человек. Ученые учли все второстепенные факторы и генетические риски, и пришли к выводу, что жители более "зеленых" регионов обладают более сильной костной системой и реже страдают от остеопороза.

Основным объяснением такой связи является способность зеленых насаждений очищать воздух от примесей, которые могут быть вызваны промышленными предприятиями, бытовыми отходами и автотранспортом. Эти примеси, как известно, могут вызывать воспалительные процессы, включая в костях, и способствуют "оксидативному стрессу".

Кроме того, такие зоны предоставляют больше возможностей для занятий спортом, прогулок на свежем воздухе, общения и отдыха, что также благоприятно сказывается на здоровье.