Отключение реальности: как мечты переносят нас в другие измерения

Nature: Стэнфордские ученые выяснили, что происходит с мозгом, когда мы мечтаем

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Мечты напоминают витание в облаках, когда часть мозга отключается от окружающей реальности, иногда даже звуки мира вокруг теряются в них. Однако мозг обладает удивительной способностью вернуть нас к земле. Исследователи впервые смогли проследить этот процесс.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Совместная работа сотрудников Стэнфордского университета и коллег из Бостонской детской больницы, опубликованная в журнале Nature, раскрыла результаты увлекательного исследования. Ранее уже было известно, что во время сна или мечтания мозг воспроизводит прошлые события через синхронную активность, называемую "острой волновой пульсацией", что способствует формированию реалистичных воспоминаний.

Этот раз специалисты пошли дальше. В ходе экспериментов на мышах они изучили малоизвестный паттерн активности нейронов в зубчатой извилине, части гиппокампа в мозге.

Оказалось, что именно зубчатая извилина гиппокампа активизируется во время мечтаний. Всплески активности помогают быстро обрабатывать новую информацию и ориентироваться в реальном мире. Мозг проявляет способность выйти из мечтаний, реагируя на окружающее.

Те же процессы в мозге поддерживают и ассоциативную память.