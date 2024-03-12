Отключите слежку Google не только ради своего спокойствия, но для улучшения работы смартфона: как это сделать

Эксперт призвал отключить слежку от Google для улучшения работы смартфона

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Отключите слежку от Google, чтобы не только избавиться от связанных с этим неприятных ощущений, но и ускорить работу вашего гаджета, посоветовал руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерий Степанов. Он рассказал агентству "Прайм", какие настройки надо изменить.

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Официально Google собирает обезличенные данные, и вроде бы пользователям не о чем переживать. Но "шпионские функции" лучше всё равно отключить, уверен специалист.

"Шпионские функции смартфона можно отключить — это сделает ваше окружение безопаснее, уменьшит расход батареи и ускорит работу гаджета", — объяснил он.

Зайдите в настройки приложений и отзовите у них разрешение на доступ к местоположению, уточнил Степанов.

Кроме того, запретите установку приложений из неизвестных источников, а если такие уже есть — удалите их. Они способны получать доступ к геолокации, микрофону и другим ресурсам в обход разрешений — при помощи других, вполне официальных программ.