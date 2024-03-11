Страдали от глистов, малярии и вшей: ученые назвали причину, по которой многие жители Древнего Египта имели паразитические инфекции

Ученые обнаружили признаки паразитических инфекций у останков древних египтян

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

В исследовании, посвященном состоянию здоровья древних египтян, было обнаружено, что они страдали от различных паразитических инфекций.

Фото: Openverse by p_a_h is licensed under CC BY 2.0

Около 66% мумифицированных образцов имели следы глистных инфекций, что часто вызывало анемию и другие недуги. У 22% образцов были признаки малярии, причем некоторые образцы, включая мумии, принадлежащие даже Тутанхамону, демонстрировали наличие различных штаммов паразита Plasmodium falciparum.

Более того, в 40% образцов находили вши, что свидетельствует о распространенности этой проблемы. Исследователи также выявили признаки других заболеваний, таких как токсоплазмоз, лейшманиоз, рыбий цепень и трихинеллез, сообщает Gismeteo.

По мнению ученых, эти инфекции могли быть связаны с употреблением воды из Нила, которая, как предполагается, содержала большое количество тропических паразитов.