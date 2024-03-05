Почему НАСА откладывает лунную экспедицию: в корабле Orion может заклинить люк

НАСА изучает проблемы с конструкцией бокового люка лунного корабля Orion, пишет SpaceNews.
О затруднениях рассказали участники консультативной группы по аэрокосмической безопасности (ASAP) в ходе своего открытого заседания 28 февраля.
Там не стали вдаваться в подробности, но один из них, Уильям Брэй, признал риск возникновения аварийных ситуаций на стартовой площадке или после приводнения, из-за которых люк может не открыться.
"НАСА исследовало ряд проблем, связанных с конструкцией бокового люка, вероятно, в течение последних шести-девяти месяцев", — сообщил Брэй.
ASAP мимоходом упоминает проблему с люком в своём ежегодном отчёте. Там указано, что на его способность открываться могут повлиять перепады давления.
Конструкция люка и качество теплозащиты "Ориона" — две ключевых вопроса, решение которых может сдвинуть сроки первой пилотируемой лунной миссии "Артемида-2", которая пока намечена на конец 2024 — сентябрь 2025 года.
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