Почему НАСА откладывает лунную экспедицию: в корабле Orion может заклинить люк

НАСА признала проблемы с боковым люком лунного корабля Orion

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

НАСА изучает проблемы с конструкцией бокового люка лунного корабля Orion, пишет SpaceNews.

Фото: NASA by public domain

О затруднениях рассказали участники консультативной группы по аэрокосмической безопасности (ASAP) в ходе своего открытого заседания 28 февраля.

Там не стали вдаваться в подробности, но один из них, Уильям Брэй, признал риск возникновения аварийных ситуаций на стартовой площадке или после приводнения, из-за которых люк может не открыться.

"НАСА исследовало ряд проблем, связанных с конструкцией бокового люка, вероятно, в течение последних шести-девяти месяцев", — сообщил Брэй.

ASAP мимоходом упоминает проблему с люком в своём ежегодном отчёте. Там указано, что на его способность открываться могут повлиять перепады давления.

Конструкция люка и качество теплозащиты "Ориона" — две ключевых вопроса, решение которых может сдвинуть сроки первой пилотируемой лунной миссии "Артемида-2", которая пока намечена на конец 2024 — сентябрь 2025 года.

Беспилотная миссия "Артемида-1"