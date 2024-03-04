Срочно удалите WhatsApp: в его безопасности найдена дыра, которая оставит вас без денег — Мете* всё равно

Специалист по кибербезопасности предупредил о критической уязвимости WhatsApp

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Любая ссылка в WhatsApp может быть опасной, предупредил руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерий Степанов.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Популярный мессенджер более уязвим для пересылки в нём фишинговых ссылок, маскирующихся под надёжные сайты, например, принадлежащие госструктурам. Перейдя по такой ссылке, вы рискуете понести финансовый или репутационный ущерб. Этот способ мошенничества называется кликджекинг.

По словам Степанова, жалобы в запрещённую в РФ Мету*, владеющую WhatsApp, не принесли результата. Компания отделалась стандартными отписками.

"Таким образом, выходит, что нельзя доверять никаким ссылкам внутри мессенджера", — посетовал он.

Если вам прислали ссылку, не нажимайте на неё в окошке мессенджера, а скопируйте в браузер, посоветовал эксперт.

"Если адрес ведёт действительно туда, куда нужно, то рисков становится чуть меньше", — заключил он.