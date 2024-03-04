Срочно удалите WhatsApp: в его безопасности найдена дыра, которая оставит вас без денег — Мете* всё равно

Любая ссылка в WhatsApp может быть опасной, предупредил руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерий Степанов.
Популярный мессенджер более уязвим для пересылки в нём фишинговых ссылок, маскирующихся под надёжные сайты, например, принадлежащие госструктурам. Перейдя по такой ссылке, вы рискуете понести финансовый или репутационный ущерб. Этот способ мошенничества называется кликджекинг.
По словам Степанова, жалобы в запрещённую в РФ Мету*, владеющую WhatsApp, не принесли результата. Компания отделалась стандартными отписками.
"Таким образом, выходит, что нельзя доверять никаким ссылкам внутри мессенджера", — посетовал он.
Если вам прислали ссылку, не нажимайте на неё в окошке мессенджера, а скопируйте в браузер, посоветовал эксперт.
"Если адрес ведёт действительно туда, куда нужно, то рисков становится чуть меньше", — заключил он.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.