Шокирующее открытие: как феромоны женщины могут навредить мужчине

PRSB: феромоны противоположного пола ускоряют старение

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Многие исследования психологов подчеркивают важность семейных отношений для эмоционального благополучия людей. Однако это идеал, который осуществим лишь при относительной гармонии в паре. Что же касается биологических и физиологических аспектов, здесь существует деликатный баланс, и ученые представляют как положительные, так и отрицательные аргументы. Новое исследование внесло свои весы в эту дискуссию…

Фото: unsplash.com by Oziel Gómez ozgomz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно сообщению из журнала Proceedings of the Royal Society B (PRSB), группа исследователей из университета Отаго в Новой Зеландии обнаружила, что аромат, выделяемый самками животных для привлечения самцов, может негативно влиять на их смертность и репродуктивное старение. Эти результаты, как утверждают эксперты, могут быть актуальны и для человека.

Речь идет о феромонах — веществах, выделяемых железами внешней секреции, которые обеспечивают коммуникацию между особями одного вида. Эксперименты с лабораторными грызунами показали, что самцы, живущие вместе с самками, издававшими запах, проявляли признаки раннего репродуктивного старения.

У группы самцов, соседствовавших с самками и ощущавших запах еще двух других самок, находившихся в другой клетке, отмечался повышенный уровень смертности.

Исследователи, по информации из публикации, пока не могут объяснить этот феномен, но это легко понять, применяя простую житейскую логику. Если самец чувствует присутствие самки в окрестностях, но не может к ней подойти… Стресс практически неизбежен, и это может иметь серьезные последствия.