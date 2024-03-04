Эксперты разгадали загадку древних землетрясений: под Средиземным морем скрывается нечто необычное

Ученые КНР и Австралии разобрались, почему земная кора под Средиземным морем перевернулась вверх дном

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Эксперты провели анализ сейсмических волн, что помогло разгадать структуру участка земной коры на пересечении Африканской и Евразийской плит. Результаты показали, что плиты не сливаются, а находятся одна над другой, давя нижние слои в глубины мантии Земли.

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По данным Seismic Record, более детальное понимание конфигурации этого участка коры позволило установить причины глубоких и продолжительных землетрясений в Испании. Оказалось, что они связаны с перевёрнутой тектонической плитой под Средиземным морем.

Группа ученых из Китая и Австралии подсчитала, что с 1954 года произошло уже пять крупных землетрясений неподалеку от испанского города Гранада. Глубина этих событий превысила 600 километров. Например, в апреле 2010 года произошло землетрясение магнитудой 6,3.

В этом регионе не наблюдалось очень сильных толчков, однако сейсмические волны продолжались необычно долго, что привело к тому, что их назвали "кодой", аналогично музыкальному термину. Ученые объяснили механизм таких необычных землетрясений.

В верхних слоях опущенной плиты образуются гидросиликаты магния, которые высыхают по мере погружения, делая плиту более хрупкой и подверженной землетрясениям. Эти вещества замедляют сейсмические волны, создавая низкоскоростной слой под поверхностью плиты Альборан, который направлен на северо-восток.

Обычно такие низкоскоростные слои, состоящие из жидкого или расплавленного материала, замедляют и поглощают сейсмические волны. Однако в этом случае низкоскоростной слой оказался внизу, что является необычным. Ученые пришли к выводу, что плита Альборан была перевёрнута силикатным слоем, который опустился вниз.

Одной из причин этого стало быстрое движение субдукции, то есть перемещение литосферных плит океанической коры и мантии под края других плит.