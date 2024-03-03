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Они вас используют, а вы даже не подозреваете: ученые раскрыли способность кошек "манипулировать" хозяевами во время игры в "апорт"

Британские ученые обнаружили способность кошек "манипулировать" хозяевами

1:28
Наука

Статья, опубликованная в Scientific Reports исследователями из Сассексского университета, затрагивает важный аспект взаимодействия домашних кошек с их хозяевами — способность кошек манипулировать поведением людей в своих интересах. Основное внимание в работе уделяется игровому поведению кошек в контексте игры в "принеси мячик".

Британские ученые обнаружили способность кошек "манипулировать" хозяевами
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исследование включало опрос почти тысячи владельцев кошек, чтобы изучить частоту и особенности игрового поведения их питомцев. Оказалось, что около 94,4% кошек начинают играть в "апорт" без какой-либо предварительной дрессировки. Более того, кошки часто сами решают, когда начинать и заканчивать игру, контролируя таким образом поведение своих хозяев.

Интересно, что кошки предпочитают приносить во время игры различные предметы, такие как резинки для волос, пробки от пластиковых бутылок, ластики и смятые бумажки, вместо традиционных игрушек, что может свидетельствовать о их способности находить разнообразные игровые предметы в домашней среде.

Исследование также охватило чистопородных кошек, выявив, что кошки сиамской породы, бенгальские кошки и порода рэгдолл наиболее активно участвуют в игре в "апорт", что может указывать на генетическую предрасположенность к этому виду игрового поведения.

Таким образом, данное исследование подчеркивает значимость игрового поведения кошек и их способности влиять на взаимодействие с хозяевами в домашней среде.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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