Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад

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Израильские археологи обнаружили свидетельства древнего массового производства снарядов для пращи

1:45
Наука

Израильские археологи обнаружили в местах древних поселений Эн Эсур в Центральном Израиле и Эн Циппори в Нижней Галилее самые ранние доказательства систематического производства оружия в Южном Леванте, современной территории Израиля.

Израильские археологи обнаружили свидетельства древнего массового производства снарядов для пращи
Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .

В ходе раскопок, проведенных на территории, относящейся к периоду медно-каменного века (5800-4500 годы до нашей эры), археологи обнаружили большие горы камней, практически идентичных с виду.

Эти камни имели одинаковый размер (5,2 на 32,1 сантиметра), вес около 60 граммов, и обладали одинаковой вытянутой, обтекаемой формой. Изготовленные из твердого известняка или доломита, они были идеально подходящими для метания с помощью пращи — точного и смертельного оружия. Археологи отмечают, что эти камни имеют форму двухконусов и обладают аэродинамическими свойствами, что делает их эффективными для применения в боевых условиях, сообщает Atiqot.

Хотя подобные метательные снаряды уже встречались археологам ранее, запасы, найденные в Эн Эсур и Эн Циппори, представляют собой первый случай обнаружения такого масштабного, практически промышленного производства (424 камня). Эти находки указывают на то, что производство метательных снарядов для пращи было организовано и систематизировано уже 7200 лет назад.

По мнению археологов, массовое и систематическое производство метательных снарядов, которое, вероятно, включало в себя большое количество людей, свидетельствует о высоком уровне организации и технического мастерства древних обществ в этот ранний период истории.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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