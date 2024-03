Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад

Your browser does not support the audio element.

Израильские археологи обнаружили в местах древних поселений Эн Эсур в Центральном Израиле и Эн Циппори в Нижней Галилее самые ранние доказательства систематического производства оружия в Южном Леванте, современной территории Израиля.

Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .