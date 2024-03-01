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Исследователи: как стресс становится "гидом" раковых клеток в вашем организме

Ученые выяснили, что стресс значительно увеличивает метастазирование рака

1:23
Наука

Исследователи из Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) объявили о новом открытии, которое может пересмотреть наше понимание связи между стрессом и раком. Их работа показала, что стресс значительно способствует распространению раковых клеток по организму путем активации определенных видов лейкоцитов, называемых нейтрофилами.

Ученые выяснили, что стресс значительно увеличивает метастазирование рака
Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации, опубликованной на портале Neuroscience News, ученые провели моделирование хронического стресса на мышах и обнаружили, что это приводило к резкому увеличению метастазов. Это объясняется действием гормонов стресса, которые способствуют формированию специальных структур, известных как нейтрофильные внеклеточные ловушки (NET).

Эти ловушки создают благоприятную среду для распространения раковых клеток по организму.

Это открытие открывает новые перспективы в лечении рака, подчеркивая важность включения управления стрессом в планы лечения и профилактики. Это может привести к разработке лекарств, которые подавляют формирование нейтрофильных внеклеточных ловушек, что поможет предотвратить распространение раковых клеток в организме.

Это открытие представляет собой прорыв в нашем понимании связи между психологическим состоянием и болезнями, такими как рак. Оно подчеркивает необходимость дальнейших исследований в этой области и разработки новых стратегий лечения рака, которые включают управление стрессом как важный компонент.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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