Исследование: атмосферный формальдегид на Марсе — ключ к прошлой жизни

Биомолекулы на Марсе могли возникнуть из атмосферного формальдегида

2:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно свежему исследованию, обнаруженные органические материалы на Марсе, вероятно, могли возникнуть из атмосферного формальдегида, представляя собой значимый шаг в понимании возможности присутствия прошлой жизни на этой планете.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under public domain

Группа ученых из Университета Тохоку рассмотрела, могли ли прежние атмосферные условия на Марсе способствовать образованию биомолекул — органических соединений, необходимых для жизненных процессов. Их выводы, опубликованные в Scientific Reports, предлагают интересные детали о вероятности наличия жизни на Марсе в далеком прошлом.

Сегодня Марс представляет собой враждебную среду, характеризующуюся засухой и экстремальными холодами, однако геологические данные указывают на более благоприятное прошлое. Примерно 3,8-3,6 миллиарда лет назад на планете, вероятно, царили умеренные климатические условия, поддерживаемые такими газами, как водород. Такая атмосфера могла обеспечить наличие жидкой воды на поверхности, что является ключевым компонентом для жизни.

Ученые изучили возможность формирования формальдегида в ранней атмосфере Марса. Формальдегид, простое органическое соединение, играет важную роль в образовании биомолекул через химические или физические процессы. Эти биомолекулы, такие как аминокислоты и сахара, являются строительными блоками для белков и РНК, необходимых для жизни.

С использованием передовой компьютерной модели исследователи смоделировали возможный состав атмосферы раннего Марса для изучения возможности образования формальдегида. Их моделирование предполагает, что древняя марсианская атмосфера могла создавать формальдегид, что, вероятно, способствовало образованию различных органических соединений.

Это открывает возможность того, что обнаруженные на поверхности Марса органические материалы могли возникнуть из атмосферных источников, особенно в начальные периоды геологической истории планеты.

"Наше исследование предоставляет важную информацию о химических процессах, которые могли происходить на древнем Марсе, что дает нам ценные подсказки о возможности существования жизни на этой планете в прошлом", — отмечает ведущий автор исследования Сюнго Кояма.

Выявление условий, поддерживающих образование биомолекул, расширяет наше понимание способности Марса поддерживать жизнь.

Далее команда планирует анализировать геологические данные, собранные марсоходами НАСА, чтобы углубить понимание органических материалов, присутствующих на ранних этапах истории планеты. Сопоставляя ожидаемые изотопы углерода формальдегида с данными образцов, собранных на Марсе, они надеются получить более полное представление о процессах, формировавших органическую химию планеты.