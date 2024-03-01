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Зоологи подглядели, как шакалы гадят на дыни, чтобы они не достались конкурентам

Шакалы мочатся на колючие дыни для защиты их от конкурентов

1:56
Наука

Чепрачные шакалы оказались главными распространителями семян нары — растения из семейства тыквенных, плоды которого похожи на колючие дыни. Но не только это открытие сделали наблюдавшие за зверями зоологи.

Шакалы мочатся на колючие дыни для защиты их от конкурентов
Фото: Wikimedia Commons by Yathin S Krishnappa is licensed under CC BY-SA 3.0

Многие хищники не брезгуют ягодами и фруктами, особенно в пустыне, — в них предостаточно воды и энергии. Например, черника в урожайные годы может составлять до 70-80% рациона волков. Учёные под руководством Саймы Шикешо из Кейптаунского университета решили узнать, какую роль звери играют в распространении семян с помётом. Результаты исследования опубликованы в Journal of Zoology.

Нара — излюбленная пища обитателей африканской пустыни Намиб. Она плодоносит зелёными тыквинами весом до килограмма. Травоядные, поедая их, разгрызают семена, поэтому не способствуют их распространению, в отличие от шакалов. Для наблюдения за ними специалисты понаставили там фотоловушек и ограждений для защиты урожая от крупных животных.

Учёные подглядывали за шакалами три года. Удалось установить, что они определяют спелость плодов нары по их запаху (колючие дыни не меняют цвет при созревании, а запах, как показал дальнейший химический анализ, усиливается в четыре раза).

Самое интересное — звери срывают одну дыню, а на остальные во многих случаях мочатся. По мнению Шикешо — для того, чтобы их не съели конкуренты. Так же шакалы поступали с тыквинами, предварительно закопанными исследователями: выкапывали, метили и закапывали обратно, чтобы вернуться через несколько дней.

Зоологи изучили экскременты чепрачных шакалов и убедились, что они играют ключевую роль в распространении нары. Оказалось, что прошедшие через кишечник семена обладают лучшей всхожестью — возможно, в результате воздействия шакальих пищеварительных ферментов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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