Срочное сообщение НАСА: российский и американский спутники могут столкнуться прямо сейчас

НАСА предупредило о риске столкновения спутников РФ и США

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Утром 28 февраля могут столкнуться американский космический аппарат "Термосфера, Ионосфера, Мезосфера, Энергетика и Динамика" (TIMED) и российский военный спутник "Космос 2221", предупреждает НАСА в среду.

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Спутники должны были сблизиться на опасное расстояние на высоте около 600 километров.

"Хотя ожидается, что космические корабли разлетятся друг с другом, столкновение может привести к значительному образованию мусора. НАСА и Министерство обороны продолжат следить за ситуацией", — добавляется в сообщении.

С 2001 года TIMED летает на границе между нижними и верхними слоями атмосферы — своеобразных воротах, где солнечный ветер входит в окружающее пространство Земли.

Разведывательный спутник "Космос 2221" запущен с космодрома Плесецк в 1992 году и уже не работает.