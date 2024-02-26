Срочно переходите на Android: если Запад отключит айфоны — это фатально! На домашний телефон надежды нет

Эксперт по IT-безопасности Артимович посоветовал переходить с айфонов на Android

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Если Запад решит отключить смартфоны в России, владельцам андроид-устройств удастся справиться с этой проблемой сравнительно безболезненно, в отличие от пользователей айфонов, для которых это станет катастрофой. Такое мнение высказал Pravda.Ru специалист по информационной безопасности Дмитрий Артимович.

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По его словам, техническая возможность такой враждебной меры у США есть. Но последствия будут отличаться разительно.

"Айфоны — да, можно отключить без проблем. С андроидом посложнее, потому что он не настолько контролируется самим Google. Они могут отключить от своих аккаунтов. Но посмотрите на Huawei: ну не дали им этот андроид, и что? Они свою сборку сделали и ставят её на свои телефоны. А с Apple — это да, это фатально", — признал эксперт.

Если у вас айфон, и вы боитесь его отключения в рамках антироссийских санкций — переходите на андроид, посоветовал Артимович.

"Если тенденция, что вдруг отключат, значит, надо на андроид переходить с Apple. Вот и всё. Андроид побезопаснее будет, наверное, с этой точки зрения. Можно сразу Huawei покупать. Он, в принципе, уже давно отключен", — заметил специалист.

По его мнению, рассматривать как альтернативу домашний телефон уже нет смысла — этот вид связи ушёл в прошлое.

"Это уже пережиток. Стационарными линиями вообще сейчас никто не пользуется", — констатировал Артимович.

Он объяснил, что даже если где-то дома или в офисе установлен телефонный аппарат, он, скорее всего, использует IP-телефонию, то есть работает через интернет.

Тем временем МГТС позакрывала многие свои АТС и, похоже, нашла применение освободившейся недвижимости.