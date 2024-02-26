Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Конев назвал три фактора, значительно продлевающих жизнь
Самойлова отругала дочь за самостоятельно отстриженную чёлку
Ученые США назвали 7,3 месяца сроком восстановления мозга после алкогольной зависимости
Забота о кошке: ключ к здоровой и счастливой жизни
Обвинение попросило напавшему на брянское село актёру Канахину* пожизненный срок
Полиция Брюсселя тушит баррикады, которые на улицах поджигают недовольные фермеры
Что посадить на даче для отпугивания комаров
Разгибание трицепса позволит укрепить мышцы
Путин: с 1 марта 2025 года россияне смогут установить самозапрет на выдачу кредитов
Срочно переходите на Android: если Запад отключит айфоны — это фатально! На домашний телефон надежды нет

Эксперт по IT-безопасности Артимович посоветовал переходить с айфонов на Android

1:45
Наука » Технологии

Если Запад решит отключить смартфоны в России, владельцам андроид-устройств удастся справиться с этой проблемой сравнительно безболезненно, в отличие от пользователей айфонов, для которых это станет катастрофой. Такое мнение высказал Pravda.Ru специалист по информационной безопасности Дмитрий Артимович.

Эксперт по IT-безопасности Артимович посоветовал переходить с айфонов на Android
Фото: PxHere is licensed under CC0

По его словам, техническая возможность такой враждебной меры у США есть. Но последствия будут отличаться разительно.

"Айфоны — да, можно отключить без проблем. С андроидом посложнее, потому что он не настолько контролируется самим Google. Они могут отключить от своих аккаунтов. Но посмотрите на Huawei: ну не дали им этот андроид, и что? Они свою сборку сделали и ставят её на свои телефоны. А с Apple — это да, это фатально", — признал эксперт.

Если у вас айфон, и вы боитесь его отключения в рамках антироссийских санкций — переходите на андроид, посоветовал Артимович.

"Если тенденция, что вдруг отключат, значит, надо на андроид переходить с Apple. Вот и всё. Андроид побезопаснее будет, наверное, с этой точки зрения. Можно сразу Huawei покупать. Он, в принципе, уже давно отключен", — заметил специалист.

По его мнению, рассматривать как альтернативу домашний телефон уже нет смысла — этот вид связи ушёл в прошлое.

"Это уже пережиток. Стационарными линиями вообще сейчас никто не пользуется", — констатировал Артимович.

Он объяснил, что даже если где-то дома или в офисе установлен телефонный аппарат, он, скорее всего, использует IP-телефонию, то есть работает через интернет.

Тем временем МГТС позакрывала многие свои АТС и, похоже, нашла применение освободившейся недвижимости.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Его построили не люди: новое исследование ученых пролило свет на то, как был создан знаменитый сфинкс в Египте

Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.

Ученые США обнаружили природную основу формирования силуэта сфинкса в Египте
Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска
Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый
Вовсе не сорняк: это растение ценится за неприхотливость и яркие краски
Цены на отпуск в Турции снизятся для россиян в несколько раз
В Париже пройдёт очередная попытка конфискации российских активов Дмитрий Плотников Прага скоро может быть неприятно удивлена местью России Любовь Степушова В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Рассказываем, как правильно хранить авокадо дома
ВСУ бросили американские танки Abrams к освобожденной Авдеевке
ВСУ бросили американские танки Abrams к освобожденной Авдеевке
Последние материалы
Эксперт по IT-безопасности Артимович посоветовал переходить с айфонов на Android
Полиция Брюсселя тушит баррикады, которые на улицах поджигают недовольные фермеры
Путин: с 1 марта 2025 года россияне смогут установить самозапрет на выдачу кредитов
Китай вводит безвизовый режим для граждан Грузии
Разгибание трицепса позволит укрепить мышцы
News Leader: в США мужчина отрезал себе ноги для получения страховки
Пряный шоколадно-кофейный напиток: согревает и дарит прекрасное настроение
Зачем бьюти-средства с SPF нужны в холодное время года
Облысевшая блогерша рассказала, как быстро отрастить волосы в домашних условиях
В России снимут сериал о героизме членов таганрогского подпольного движения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников