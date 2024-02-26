Владелец московских АТС нашёл применение зданиям, в которых они были размещены

Московские АТС переоборудуют в апарт-отели

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Московские АТС, ставшие ненужными по причине прогресса в сфере телекоммуникаций, переоборудуют в апарт-отели, пишут в понедельник "Ведомости".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Идея не нова. В 2018 году АФК "Система" — владелец Московской городской телефонной сети, включая её громоздкие здания, где раньше были АТС, — хотела открыть апарт-отель Cosmos Stay на месте телефонной станции в Тёплом Стане. Предполагалось даже развить это всё в сеть отелей.

Сейчас корпорация вернулась к этому замыслу — как объясняет президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, из-за роста внутреннего туризма на фоне ограничений на выезд за рубеж.

Вышеупомянутое здание на Профсоюзной улице, по его словам, станет трёхзвёздочной гостиницей на 145 номеров (сейчас там офисный центр). Там же, благо места много — 6500 кв. м — собираются открыть образовательный центр Cosmos Academy для подготовки кадров в гостиничной сфере.

Кроме того, на Новом Арбате планируется строительство четырёхзвёздочного отеля на 242 номера и 24 апартамента. Схожие перспективы у объектов МГТС на улице Новаторов и у метро "Университет".