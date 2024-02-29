Величественная статуя египетского Сфинкса могла появиться благодаря ветру, утверждают учёные. Прочтите, как

Physical Review Fluids: Ученые США выдвинули новую гипотезу создания Большого Сфинкса в Египте

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Нью-Йоркского университета (NYU) представили свежие выводы, которые указывают на то, что большая часть тела Великого Сфинкса могла быть образована под воздействием естественной эрозии горной породы.

Фото: Wikipedia by Barcex is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license.

По данным издания Physical Review Fluids, исследовательская группа использовала глиняные модели для демонстрации процесса, в результате которого обнаженные участки разнородной породы под воздействием песка, переносимого ветром, могут превратиться в изображения сидящих львов, напоминающих Сфинкса.

Великий Сфинкс — одна из самых известных скульптур на земле, изображающая сидящего льва с головой человека. По мнению исследователей, статуя, высотой более четырех двухэтажных автобусов и возрастом около 4500 лет, могла не просто быть высечена из скалы, но и сформирована в результате естественных процессов.

Исследование показало, что абразивный ветер, характерный для пустынь, таких как Сахара, способен превращать камни в сложные структуры, называемые ярдангами, которые могут напоминать животных или людей. Это подтверждает предположение о том, что естественные процессы могли оказать влияние на формирование этого культурного памятника.

Полученные результаты вызывают дебаты среди специалистов. Хотя не делается заключение, что Сфинкс был сформирован исключительно природными силами, данные исследования показывают, что сложные структуры могут возникнуть в результате действия жидкости, что приводит к образованию интересных фигур, подобных Сфинксу.

Эксперты отмечают, что их работа пока не дает окончательного ответа на загадку Сфинкса. Однако она открывает интересную перспективу: возможно, идея создания этого знакового памятника могла возникнуть под влиянием самой природы, подчеркивая ее величие и таинственность.