Секреты мозга: что показал искусственный интеллект о различиях между полами

Американские ученые нашли различия в мозге мужчины и женщины

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Стэнфордского университета при помощи технологий искусственного интеллекта смогли выявить особенности функционирования мозга у мужчин и женщин. Полученные результаты обещают быть весьма полезными для разработки методов лечения различных заболеваний, оказывающих разнообразное влияние на оба пола.

Фото: Openverse by Jocey K is licensed under CC BY-SA 2.0

По информации, предоставленной Stanford Medicine, эксперимент показал, что модель искусственного интеллекта способна с высокой точностью, превышающей 90%, определить пол человека на основе анализа мозговых сканов.

Влияет ли пол на структуру и функции мозга - вопрос, который долгое время оставался неясным. Результаты большинства исследований не выявляли определенных различий. Однако благодаря применению искусственного интеллекта ученые смогли обнаружить тонкие особенности в функционировании мозга у мужчин и женщин.

Алгоритм анализировал обширные объемы мозговых сканов, что позволило создать специальный алгоритм для понимания их особенностей. В результате искусственный интеллект выявил различия в различных областях мозга, таких как полосатое тело, лимбическая система и сеть "режимов по умолчанию".

Эти области мозга отвечают за обработку чувственных реакций, формирование воспоминаний и мечтаний, а также за стратегическое мышление, мотивацию, планирование и способность к адекватной оценке различных точек зрения.

Исследование показало, что женщины обычно проявляют более выраженные эмоциональные реакции, обладают лучшей памятью и фантазией, а также чувствуют запахи и звуки особым образом, в то время как мужчины чаще обладают способностью к предвидению событий.

Женщины, в отличие от мужчин, могут иметь затруднения с ориентацией в пространстве и разбираться в технических вопросах, но при этом могут успешно справляться с несколькими делами одновременно. Все эти особенности закодированы в мозге...