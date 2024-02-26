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Не только для повседневных задач: ученые раскрыли, как жители острова Сулавеси использовали зубы акул 7000 лет назад

Antiquity: жители острова Сулавеси использовали зубы акул для создания оружия 7000 лет назад

1:19
Наука

Результаты недавних археологических раскопок на острове Сулавеси в Индонезии привлекли внимание научного сообщества благодаря обнаружению двух уникальных артефактов: зубов тигровой акулы, превращенных в лезвия и использовавшихся примерно 7000 лет назад.

Antiquity: жители острова Сулавеси использовали зубы акул для создания оружия 7000 лет назад
Фото: Openverse by barbourians is licensed under CC BY-SA 2.0

Они представляют собой ранние свидетельства использования акульих зубов в составном оружии. Эти артефакты были найдены в рамках раскопок, связываемых с тоалианской культурой, которая процветала на острове около 8000 лет назад.

Исследования показали, что оба зуба были перфорированы и крепились к ручкам с помощью нитей растительного происхождения и клееподобного вещества, состоящего из минеральных, растительных и животных материалов. Это указывает на то, что данные орудия были тщательно изготовлены и использовались для различных целей, включая прокалывание, разрезание и соскабливание плоти и костей, сообщает Antiquity.

Хотя изначально предполагалось, что эти артефакты служили в повседневных целях, последующие исследования показали, что они были эффективны в боевых, ритуальных и охотничьих ситуациях, а также в разделке животных. Однако их быстрая тупость ограничивала их удобство в использовании в повседневных задачах, и, вероятно, требовала частой замены или заточки.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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