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Раскрытие тайн подземного мира Митлы: новое археологическое открытие в Мексике

Под "городом смерти", в Мексике, археологи нашли таинственный лабиринт

1:55
Наука

Археологические исследования в городе Митла, расположенном в долине Оахака на юге Мексики, привели к захватывающему открытию. Команда специалистов из Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) провела георадарное обследование подземных структур под церковью Святого апостола Павла и обнаружила следы древнего подземного лабиринта, как сообщается на сайте института.

Под "городом смерти", в Мексике, археологи нашли таинственный лабиринт
Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .

Согласно местным легендам и верованиям сапатеков, Митла считался началом подземного мира мертвых, известного как "Миктлан". Используя передовые технологии, такие как георадар (GPR), электротомография (ERT) и интерферометрия окружающего сейсмического шума (AIRSA), исследователи INAH проникли в глубины истории этого удивительного места.

"Мы использовали три метода исследования подземных структур — георадар, электротомографию и интерферометрию — чтобы выявить структуры и особенности, представляющие археологический интерес", — отметил Арготе Эспино, один из соавторов исследования.

Кроме того, археологи обнаружили остатки древнего храма под нынешней церковью. Особый интерес вызвали "следы лабиринта", обнаруженные при помощи георадара. Первоначальные данные указывают на наличие трех четырехугольных структур, соединенных коридорами и датированных примерно XII веком нашей эры.

Исследователи полагают, что в дальнейшем могут быть обнаружены дополнительные археологические элементы, такие как полости, полы или стены лабиринта. После обработки всех данных планируется создание трехмерной модели подземного мира сапатеков.

Это открытие представляет значительный интерес для археологии, учитывая, что цивилизация сапатеков играла важную роль в культурной и исторической жизни современной Мексики. Сапотеки разработали сложные методы строительства, собственную систему письма и календарь, а также успешно занимались сельским хозяйством.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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