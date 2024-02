Раскрытие тайн подземного мира Митлы: новое археологическое открытие в Мексике

Археологические исследования в городе Митла, расположенном в долине Оахака на юге Мексики, привели к захватывающему открытию. Команда специалистов из Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) провела георадарное обследование подземных структур под церковью Святого апостола Павла и обнаружила следы древнего подземного лабиринта, как сообщается на сайте института.

Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .