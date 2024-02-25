Самое мощное землетрясение на Марсе: раскрытие причин этого события меняют представление ученых о Красной планете

GRL: причиной самого мощного марсотрясения стала тектоническая активность

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

В мае 2022 года на Марсе произошло историческое событие — самое мощное марсотрясение, зафиксированное когда-либо, с магнитудой 4,7.

Фото: Openverse by Kevin M. Gill is licensed under CC BY 2.0

Этот удивительный случай привлек большое внимание ученых, которые в течение более года изучали его причины. В конечном итоге, планетарные физики пришли к выводу, что причиной этого события стала огромная тектоническая активность в марсианской коре.

Открытие оказалось неожиданным, поскольку на Марсе отсутствуют тектонические плиты, как на Земле. Другие предполагаемые причины, такие как падение гигантского метеорита, не нашли подтверждения. Ученые пришли к выводу, что марсотрясение было результатом сброса напряжения в коре Красной планеты. Этот процесс, вероятно, является результатом миллиардов лет эволюции Марса, включая охлаждение и сокращение различных частей планеты с разной скоростью, сообщает Geophysical Research Letters.

Эти открытия позволяют ученым предполагать, что Марс может быть гораздо более сейсмически активным, чем ранее считалось. Хотя они признают, что еще не до конца понимают причины различий напряжения в различных частях планеты, такие результаты стимулируют дальнейшие исследования. Эти исследования имеют важное значение для определения безопасных мест для будущего проживания на Марсе.