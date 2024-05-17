Не для взрослых: какой продукт убивает взрослую кошку, но необходим котятам

Ветеринары рассказали о пользе кефира для котят

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Как известно, молоко для взрослых кошек — это табу. А как же обстоят дела с кефиром?

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Оказывается, лактоза, содержащаяся в молоке и трудно перевариваемая котами, в кисломолочных продуктах превращается в молочную кислоту, которая легко усваивается.

Поэтому ветеринары не возражают против того, чтобы иногда включать кефир в рацион кошек.

Молочнокислые бактерии, присутствующие в кефире, улучшают микрофлору кишечника, что способствует общему здоровью организма и хорошему внешнему виду.

Кроме того, кефир содержит ряд витаминов (группы В, С, А, РР и D) и минералов (фосфор, калий, кальций, медь, хром, сера и натрий).

Наконец, кефир богат незаменимыми аминокислотами, что, несомненно, приносит пользу четвероногим друзьям.

Кефир можно давать взрослым здоровым кошкам и котятам, достигшим возраста трех недель.

Однако, если питомец старый, имеет чувствительное пищеварение или склонен к аллергиям, от кефира лучше воздержаться.