Не для взрослых: какой продукт убивает взрослую кошку, но необходим котятам

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Ветеринары рассказали о пользе кефира для котят

1:11
Зоосфера » Кошки

Как известно, молоко для взрослых кошек — это табу. А как же обстоят дела с кефиром?

Ветеринары рассказали о пользе кефира для котят
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Оказывается, лактоза, содержащаяся в молоке и трудно перевариваемая котами, в кисломолочных продуктах превращается в молочную кислоту, которая легко усваивается.

Поэтому ветеринары не возражают против того, чтобы иногда включать кефир в рацион кошек.

Молочнокислые бактерии, присутствующие в кефире, улучшают микрофлору кишечника, что способствует общему здоровью организма и хорошему внешнему виду.

Кроме того, кефир содержит ряд витаминов (группы В, С, А, РР и D) и минералов (фосфор, калий, кальций, медь, хром, сера и натрий).

Наконец, кефир богат незаменимыми аминокислотами, что, несомненно, приносит пользу четвероногим друзьям.

Кефир можно давать взрослым здоровым кошкам и котятам, достигшим возраста трех недель.

Однако, если питомец старый, имеет чувствительное пищеварение или склонен к аллергиям, от кефира лучше воздержаться.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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