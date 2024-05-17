Не для взрослых: какой продукт убивает взрослую кошку, но необходим котятам

Как известно, молоко для взрослых кошек — это табу. А как же обстоят дела с кефиром?
Оказывается, лактоза, содержащаяся в молоке и трудно перевариваемая котами, в кисломолочных продуктах превращается в молочную кислоту, которая легко усваивается.
Поэтому ветеринары не возражают против того, чтобы иногда включать кефир в рацион кошек.
Молочнокислые бактерии, присутствующие в кефире, улучшают микрофлору кишечника, что способствует общему здоровью организма и хорошему внешнему виду.
Кроме того, кефир содержит ряд витаминов (группы В, С, А, РР и D) и минералов (фосфор, калий, кальций, медь, хром, сера и натрий).
Наконец, кефир богат незаменимыми аминокислотами, что, несомненно, приносит пользу четвероногим друзьям.
Кефир можно давать взрослым здоровым кошкам и котятам, достигшим возраста трех недель.
Однако, если питомец старый, имеет чувствительное пищеварение или склонен к аллергиям, от кефира лучше воздержаться.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.