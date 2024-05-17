Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем добавлять в воду корицу: напиток обладает противовоспалительными свойствами
У сериала "Задача трёх тел" будет продолжение
Хитрости огородника: обычные спички помогут растениям
Вместо обычных продуктов: как использовать очищающий бальзам
Котлеты из говядины со свеклой: любимое мясное блюдо с новым вкусом
XPeng раскритиковал новые американские тарифы на китайские электромобили
Как правильно расчесывать длинные волосы: советы и рекомендации
Ксения Собчак сталкивается с наглым завышением цен из-за своей фамилии
67 пляжей будет открыто к летнему сезону в Тверской области
6 фатальных ошибок при самостоятельной замене тормозных колодок, которые могут стоить вам жизни

Как самостоятельно обслужить тормозную систему автомобиля

1:19
Авто

Из-за роста цен на услуги автосервисов многие водители предпочитают самостоятельно обслуживать свои автомобили, особенно замену моторного масла и тормозных колодок. Портал njcar. ru предлагает 6 важных шагов, которые необходимо выполнить при обслуживании тормозной системы:

Как самостоятельно обслужить тормозную систему автомобиля
Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0
  • Чистота рабочего пространства — удаление грязи и пыли с тормозных механизмов для предотвращения их преждевременного износа.
  • Проверка тормозных шлангов — важно убедиться в их целостности, чтобы избежать утечек и потери эффективности тормозов.
  • Оценка состояния тормозных дисков — наличие глубоких бороздок на дисках может потребовать их проточки или замены.
  • Возвращение цилиндров в исходное положение — необходимо для корректной установки новых колодок без перекосов.
  • Обновление смазки и проверка пыльников — защита от коррозии и обеспечение свободного движения колодок.
  • Контроль уровня тормозной жидкости — важно долить или заменить жидкость, так как она со временем теряет свои свойства из-за влажности.

Эти действия помогут водителям не только сэкономить на услугах сервиса, но и обеспечат безопасность на дороге благодаря правильному функционированию тормозной системы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Последствия употребления меда: Ксения Бородина показала, что с ней произошло

Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.

Ксения Бородина столкнулась с неожиданной аллергической реакцией на мед
Названы самые дорогие породы кошек
По карману только миллионерам: какие породы кошек населяют Рублевку
Азиатские секреты красоты: процедура молочного пилинга для кожи лица и его преимущества
Когда подкармливать помидоры после высадки в теплицу?
Киевский режим больше не считает Украину своей Родиной Дмитрий Плотников Путин: легитимность Зеленского нужна для подписания судьбоносных документов с РФ Любовь Степушова Гадать надо не картам, а по глазам Сергей Лебедев
Можно ли сыпать золу под пионы на дачном участке?
Тонкие блины на кефире: классический рецепт, который получится у всех
Простой заливной пирог с рыбными консервами: отличный ужин на скорую руку
Простой заливной пирог с рыбными консервами: отличный ужин на скорую руку
Последние материалы
XPeng раскритиковал новые американские тарифы на китайские электромобили
Как самостоятельно обслужить тормозную систему автомобиля
Как правильно расчесывать длинные волосы: советы и рекомендации
Ксения Собчак сталкивается с наглым завышением цен из-за своей фамилии
67 пляжей будет открыто к летнему сезону в Тверской области
Первые теплокровные динозавры, вероятно, появились 180 миллионов лет назад
Ветеринары рассказали о пользе кефира для котят
"Аватар" не избежал киноляпов: 3 ошибки в фильме
Каша из зелёной гречки с манго и маракуйей: очень экзотическая, на кокосовом молоке
Без стресса для розы: делимся советами после её приобретения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников