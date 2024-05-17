6 фатальных ошибок при самостоятельной замене тормозных колодок, которые могут стоить вам жизни

Из-за роста цен на услуги автосервисов многие водители предпочитают самостоятельно обслуживать свои автомобили, особенно замену моторного масла и тормозных колодок. Портал njcar. ru предлагает 6 важных шагов, которые необходимо выполнить при обслуживании тормозной системы:
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Чистота рабочего пространства — удаление грязи и пыли с тормозных механизмов для предотвращения их преждевременного износа.
Проверка тормозных шлангов — важно убедиться в их целостности, чтобы избежать утечек и потери эффективности тормозов.
Оценка состояния тормозных дисков — наличие глубоких бороздок на дисках может потребовать их проточки или замены.
Возвращение цилиндров в исходное положение — необходимо для корректной установки новых колодок без перекосов.
Обновление смазки и проверка пыльников — защита от коррозии и обеспечение свободного движения колодок.
Контроль уровня тормозной жидкости — важно долить или заменить жидкость, так как она со временем теряет свои свойства из-за влажности.
Эти действия помогут водителям не только сэкономить на услугах сервиса, но и обеспечат безопасность на дороге благодаря правильному функционированию тормозной системы.