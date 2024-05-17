Кавказский инвестиционный форум пройдёт в Грозном: эксклюзивные развлечения и бизнес-возможности с 15 по 17 июля

Кавказский инвестиционный форум (КИФ) пройдет в Грозном с 15 по 17 июля, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что участников мероприятия ждёт обширная культурно-развлекательная программа, включающая экскурсии, гастрономическую выставку, модные показы и конноспортивные состязания.
Премьер-министр Чеченской Республики Муслим Хучиев на расширенном совещании в Доме правительства Чечни добавил, что ведётся интенсивная организационно-техническая работа по подготовке форума. Для обеспечения высокого уровня проведения мероприятия был сформирован региональный оргкомитет и созданы межведомственные рабочие группы, сообщает ТАСС.
Кадыров подчеркнул, что Кавказский инвестиционный форум станет значимым событием для бизнес-сообщества, инвесторов и представителей государственных структур региона, выразив уверенность в успешном проведении форума.
Первый КИФ прошел в Минеральных Водах в 2023 году и привлек несколько тысяч участников и гостей из различных регионов России и зарубежных стран. Форум проводится в соответствии с указом президента России Владимира Путина и направлен на развитие инвестиционного потенциала Кавказского региона.
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