Советы по правильному расчесыванию длинных волос: секреты блеска и здоровья

Длинные волосы требуют особого внимания и тщательного ухода. Чтобы они оставались блестящими и здоровыми, важно правильно их расчесывать. Для этого необходимо иметь как минимум две расчески: одну с широкими зубцами и массажную щетку.
Начинать расчесывание следует с кончиков, постепенно продвигаясь к корням. Когда волосы распутаны по всей длине, можно использовать массажную щетку с натуральной щетиной для придания блеска и шелковистости.
Важно помнить, что расчесывать нужно только сухие волосы, так как мокрые более уязвимы и могут легко повредиться.
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