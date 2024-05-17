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Советы по правильному расчесыванию длинных волос: секреты блеска и здоровья

Как правильно расчесывать длинные волосы: советы и рекомендации

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Моя семья » Красота и стиль

Длинные волосы требуют особого внимания и тщательного ухода. Чтобы они оставались блестящими и здоровыми, важно правильно их расчесывать. Для этого необходимо иметь как минимум две расчески: одну с широкими зубцами и массажную щетку.

Как правильно расчесывать длинные волосы: советы и рекомендации
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Начинать расчесывание следует с кончиков, постепенно продвигаясь к корням. Когда волосы распутаны по всей длине, можно использовать массажную щетку с натуральной щетиной для придания блеска и шелковистости.

Важно помнить, что расчесывать нужно только сухие волосы, так как мокрые более уязвимы и могут легко повредиться.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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