Начало купального сезона в Тверской области: 67 новых пляжей и безопасность отдыхающих

67 пляжей будет открыто к летнему сезону в Тверской области

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Тверской области к началу купального сезона планируется открыть 67 пляжей, включая пять, расположенные в детских оздоровительных лагерях. Об этом сообщает tverigrad. ru.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain

На пресс-конференции в МЧС Валерий Чеканов, главный государственный инспектор по маломерным судам региона, отметил, что с начала года в Тверской области произошло четыре инцидента на водных объектах, в результате которых погибли четыре человека. Происшествий с маломерными судами зарегистрировано не было.

"В купальный сезон инспекторы ГИМС МЧС России увеличивают количество патрулей и профилактических рейдов, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде, и раздают памятки", — подчеркнул Чеканов.