"Ну вы же Собчак!": как фамилия превратила жизнь известной телеведущей в дорогостоящее испытание

Ксения Собчак сталкивается с наглым завышением цен из-за своей фамилии

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась в своем Telegram-канале тем, как ее фамилия приводит к неожиданным финансовым проблемам.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Журналистка рассказала о случае с массажистом, который запросил с нее вдвое большую стоимость за сеанс, чем у других его клиентов, мотивируя это ее известностью.

Собчак выразила недовольство тем, что многие люди предполагают, что из-за ее статуса известной личности она может позволить себе любые расходы. Она уточнила, что ее доходы формируются благодаря выступлениям на мероприятиях и участию в коммерческих проектах, а не являются неограниченными.