"Ну вы же Собчак!": как фамилия превратила жизнь известной телеведущей в дорогостоящее испытание

Ксения Собчак поделилась в своем Telegram-канале тем, как ее фамилия приводит к неожиданным финансовым проблемам.
Журналистка рассказала о случае с массажистом, который запросил с нее вдвое большую стоимость за сеанс, чем у других его клиентов, мотивируя это ее известностью.
Собчак выразила недовольство тем, что многие люди предполагают, что из-за ее статуса известной личности она может позволить себе любые расходы. Она уточнила, что ее доходы формируются благодаря выступлениям на мероприятиях и участию в коммерческих проектах, а не являются неограниченными.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.