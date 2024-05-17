Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
XPeng раскритиковал новые американские тарифы на китайские электромобили
Как самостоятельно обслужить тормозную систему автомобиля
Как правильно расчесывать длинные волосы: советы и рекомендации
67 пляжей будет открыто к летнему сезону в Тверской области
Первые теплокровные динозавры, вероятно, появились 180 миллионов лет назад
Ветеринары рассказали о пользе кефира для котят
"Аватар" не избежал киноляпов: 3 ошибки в фильме
Каша из зелёной гречки с манго и маракуйей: очень экзотическая, на кокосовом молоке
Без стресса для розы: делимся советами после её приобретения
"Ну вы же Собчак!": как фамилия превратила жизнь известной телеведущей в дорогостоящее испытание

Ксения Собчак сталкивается с наглым завышением цен из-за своей фамилии

0:39
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась в своем Telegram-канале тем, как ее фамилия приводит к неожиданным финансовым проблемам.

Ксения Собчак сталкивается с наглым завышением цен из-за своей фамилии
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Журналистка рассказала о случае с массажистом, который запросил с нее вдвое большую стоимость за сеанс, чем у других его клиентов, мотивируя это ее известностью.

Собчак выразила недовольство тем, что многие люди предполагают, что из-за ее статуса известной личности она может позволить себе любые расходы. Она уточнила, что ее доходы формируются благодаря выступлениям на мероприятиях и участию в коммерческих проектах, а не являются неограниченными.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Последствия употребления меда: Ксения Бородина показала, что с ней произошло

Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.

Ксения Бородина столкнулась с неожиданной аллергической реакцией на мед
Названы самые дорогие породы кошек
По карману только миллионерам: какие породы кошек населяют Рублевку
Азиатские секреты красоты: процедура молочного пилинга для кожи лица и его преимущества
Когда подкармливать помидоры после высадки в теплицу?
Киевский режим больше не считает Украину своей Родиной Дмитрий Плотников Путин: легитимность Зеленского нужна для подписания судьбоносных документов с РФ Любовь Степушова Гадать надо не картам, а по глазам Сергей Лебедев
Можно ли сыпать золу под пионы на дачном участке?
Тонкие блины на кефире: классический рецепт, который получится у всех
Простой заливной пирог с рыбными консервами: отличный ужин на скорую руку
Простой заливной пирог с рыбными консервами: отличный ужин на скорую руку
Последние материалы
Каша из зелёной гречки с манго и маракуйей: очень экзотическая, на кокосовом молоке
Без стресса для розы: делимся советами после её приобретения
Чтобы снизить тревожность, нужно есть продукты, богатые витамином С
Звезда "Ворониных" Станислав Дужников отмечает свой 51-й день рождения
Млечный Путь окружен магнитными тороидами диаметром 100 тыс. световых лет
Ветеринары назвали запретные для собак продукты
Морковь "Краса Девица"
Как приготовить яблочный пирог
Российских пилотов над Москвой пытались ослепить лазером
Анастасия Волочкова назвала главную любовь свей жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников