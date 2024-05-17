Зелёная гречка с манго и маракуйей: абсолютная экзотика с ароматами тропических фруктов и кокоса

Каша из зелёной гречки с манго и маракуйей: очень экзотическая, на кокосовом молоке

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Каша из зелёной гречки с манго и маракуйей, предложенная бренд-шефом Луиджи Маньи из ресторана Ugolek, совершенно точно вас покорит, потому что вы наверняка не пробовали ничего подобного! Рецепт приводит РБК Life.

Фото: flickr.com by David Jackmanson is licensed under CC BY 2.0.

Для одной порции вам понадобятся следующие ингредиенты:

80 г зелёной гречки,

120 мл кокосового молока,

1 г морской соли,

3 мл сиропа агавы,

60 г свежего манго,

половина маракуйи,

1 столовая ложка стружки свежего кокоса,

2 г свежей мяты.

Приготовление

Сначала из половины маракуйи удалите семена с помощью ложки. Затем очистите и нарежьте манго мелкими кубиками и смешайте с маракуйей. Зелёную гречку замочите в холодной воде на 12 часов, а затем процедите через сито. Выложите гречку в сотейник и залейте кокосовым молоком, доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 4 минут. Добавьте по вкусу сироп агавы и соль. Переложите готовую кашу в глубокую пиалу, украсьте кубиками манго с маракуйей, стружкой кокоса и листочками мяты.

Кашу можно подавать тёплой или остудить перед подачей. Приятного аппетита!