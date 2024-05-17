Зелёная гречка с манго и маракуйей: абсолютная экзотика с ароматами тропических фруктов и кокоса

Каша из зелёной гречки с манго и маракуйей, предложенная бренд-шефом Луиджи Маньи из ресторана Ugolek, совершенно точно вас покорит, потому что вы наверняка не пробовали ничего подобного! Рецепт приводит РБК Life.
Фото: flickr.com by David Jackmanson is licensed under CC BY 2.0.
Для одной порции вам понадобятся следующие ингредиенты:
80 г зелёной гречки,
120 мл кокосового молока,
1 г морской соли,
3 мл сиропа агавы,
60 г свежего манго,
половина маракуйи,
1 столовая ложка стружки свежего кокоса,
2 г свежей мяты.
Приготовление
Сначала из половины маракуйи удалите семена с помощью ложки.
Затем очистите и нарежьте манго мелкими кубиками и смешайте с маракуйей.
Зелёную гречку замочите в холодной воде на 12 часов, а затем процедите через сито.
Выложите гречку в сотейник и залейте кокосовым молоком, доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 4 минут. Добавьте по вкусу сироп агавы и соль.
Переложите готовую кашу в глубокую пиалу, украсьте кубиками манго с маракуйей, стружкой кокоса и листочками мяты.
Кашу можно подавать тёплой или остудить перед подачей. Приятного аппетита!