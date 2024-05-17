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Зелёная гречка с манго и маракуйей: абсолютная экзотика с ароматами тропических фруктов и кокоса

Каша из зелёной гречки с манго и маракуйей: очень экзотическая, на кокосовом молоке

1:22
Еда

Каша из зелёной гречки с манго и маракуйей, предложенная бренд-шефом Луиджи Маньи из ресторана Ugolek, совершенно точно вас покорит, потому что вы наверняка не пробовали ничего подобного! Рецепт приводит РБК Life.

Каша из зелёной гречки с манго и маракуйей: очень экзотическая, на кокосовом молоке
Фото: flickr.com by David Jackmanson is licensed under CC BY 2.0.

Для одной порции вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 80 г зелёной гречки,
  • 120 мл кокосового молока,
  • 1 г морской соли,
  • 3 мл сиропа агавы,
  • 60 г свежего манго,
  • половина маракуйи,
  • 1 столовая ложка стружки свежего кокоса,
  • 2 г свежей мяты.

Приготовление

  1. Сначала из половины маракуйи удалите семена с помощью ложки.
  2. Затем очистите и нарежьте манго мелкими кубиками и смешайте с маракуйей.
  3. Зелёную гречку замочите в холодной воде на 12 часов, а затем процедите через сито.
  4. Выложите гречку в сотейник и залейте кокосовым молоком, доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 4 минут. Добавьте по вкусу сироп агавы и соль.
  5. Переложите готовую кашу в глубокую пиалу, украсьте кубиками манго с маракуйей, стружкой кокоса и листочками мяты.

Кашу можно подавать тёплой или остудить перед подачей. Приятного аппетита!

Каша из зелёной гречки с манго
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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