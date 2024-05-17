Использование очищающего бальзама: секреты эффективного ухода за кожей

Вместо обычных продуктов: как использовать очищающий бальзам

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Очищающий бальзам, аналогично гидрофильному маслу, происходит из Азии. Он действует по аналогичному принципу, растворяя остатки косметики и увлажняя кожу. Вместо использования геля или пенки для умывания, можно обратиться к этому средству.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Очищающий бальзам имеет консистенцию, напоминающую мазь или плотный крем, который при контакте с кожей становится маслянистым и образует эмульсию. Обычно он содержит масла и увлажняющие компоненты, а иногда — фруктовые энзимы. Благодаря своей жирной текстуре, он эффективно удаляет остатки макияжа и справляется с любой декоративной косметикой. Очищающие бальзамы подходят для различных типов кожи, включая сухую, чувствительную и склонную к воспалениям. В зависимости от типа кожи, в состав могут быть добавлены компоненты, которые ухаживают за кожей, не повреждая ее. Используйте очищающий бальзам вместо пены или геля для умывания.

Нанесите его на лицо и массажными движениями распределите по коже в течение пяти минут, чтобы растворить макияж. Затем тщательно смойте водой и, при необходимости, протрите мицеллярной водой.