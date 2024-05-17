Ученые нашли возможные признаки сверхразвитых внеземных цивилизаций в нашей галактике

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Как минимум семь звезд в Млечном Пути могут быть окружены сферами Дайсона

1:46
Наука

Международная команда астрономов из Швеции, Индии и США обнаружила звезды в нашей галактике, которые могут быть окружены сложными инопланетными мегаструктурами, известными как сферы Дайсона. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Как минимум семь звезд в Млечном Пути могут быть окружены сферами Дайсона
Фото: Openverse by Kiwi Tom is licensed under CC BY 2.0

Сфера Дайсона, названная в честь физика-теоретика Фримена Дайсона, была предложена в 1960 году. Согласно гипотезе Дайсона, высокоразвитые внеземные цивилизации могут строить гигантские структуры вокруг своих звезд или черных дыр для использования их энергии. Сфера Дайсона может быть сплошной оболочкой, кольцевыми сооружениями или массивами зеркал.

Несмотря на кажущуюся фантастичность этой идеи, ученые считают, что если такие сферы существуют, их можно обнаружить по инфракрасному излучению, исходящему от нагретых звездой мегаструктур.

В новом исследовании команда использовала алгоритм для поиска избыточного инфракрасного излучения среди более чем 5 миллионов звезд в Млечном Пути.

Астрономы выявили семь звезд с нужными характеристиками. Все они являются М-карликами — звездами, меньшими и тусклыми по сравнению с нашим Солнцем. Все потенциальные сферы Дайсона находятся в пределах 1 тысячи световых лет от Земли.

Однако ученые подчеркнули, что их результаты не доказывают существование высокоразвитых инопланетных цивилизаций. Аналогичный эффект могут создавать туманности или другие природные структуры, такие как пояса обломков и пыли, образовавшиеся после столкновений между планетами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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