Яркие котлеты из говядины: добавьте в них свеклу для получения необычного оттенка и вкуса
Котлеты из говядины со свеклой: любимое мясное блюдо с новым вкусом
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Рецепт котлет из говядины со свеклой вам пригодится, если вы хотите разнообразить внешний вид и вкус привычных котлет. Рецепт предложен порталом "Лайфхакер.ру".
Фото: commons.wikimedia.org by Kanikatwl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты:
— половина луковицы;
— несколько столовых ложек оливкового масла;
— 1 свекла;
— 500 грамм говяжьего фарша;
— 2 зубчика чеснока;
— 2 веточки розмарина;
— соль и молотый чёрный перец по вкусу.
Приготовление:
- Мелко нарежьте лук.
- В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук в течение 2-3 минут.
- Натрите свеклу на мелкой тёрке.
- В большую миску положите фарш, добавьте обжаренный лук, натёртую свеклу, измельчённый чеснок и розмарин, а также соль и перец.
- Хорошо перемешайте все ингредиенты руками, чтобы получился однородный фарш. Если фарш кажется сухим, добавьте немного оливкового масла.
- Сформируйте котлеты из получившейся массы.
- Разогрейте оливковое масло в сковороде и обжарьте котлеты на среднем огне около 6 минут с каждой стороны, до золотистой корочки.
Готовые котлеты из говядины со свеклой готовы к подаче. Их можно подавать как отдельное блюдо или добавлять в бургеры, сэндвичи или салаты. Приятного аппетита!
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Готовим мясные котлеты со свеклой!!!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру