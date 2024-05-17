Яркие котлеты из говядины: добавьте в них свеклу для получения необычного оттенка и вкуса

Котлеты из говядины со свеклой: любимое мясное блюдо с новым вкусом

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт котлет из говядины со свеклой вам пригодится, если вы хотите разнообразить внешний вид и вкус привычных котлет. Рецепт предложен порталом "Лайфхакер.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Kanikatwl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

— половина луковицы;

— несколько столовых ложек оливкового масла;

— 1 свекла;

— 500 грамм говяжьего фарша;

— 2 зубчика чеснока;

— 2 веточки розмарина;

— соль и молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

Мелко нарежьте лук. В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук в течение 2-3 минут. Натрите свеклу на мелкой тёрке. В большую миску положите фарш, добавьте обжаренный лук, натёртую свеклу, измельчённый чеснок и розмарин, а также соль и перец. Хорошо перемешайте все ингредиенты руками, чтобы получился однородный фарш. Если фарш кажется сухим, добавьте немного оливкового масла. Сформируйте котлеты из получившейся массы. Разогрейте оливковое масло в сковороде и обжарьте котлеты на среднем огне около 6 минут с каждой стороны, до золотистой корочки.

Готовые котлеты из говядины со свеклой готовы к подаче. Их можно подавать как отдельное блюдо или добавлять в бургеры, сэндвичи или салаты. Приятного аппетита!