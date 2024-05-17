Россия и Китай расширяют авиасообщение и безвизовый режим для туристов

Безвиза с Китаем в ближайшее время ожидать не стоит

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время визита российской делегации в Китай страны договорились расширить авиасообщение и улучшить групповой безвизовый режим для развития туризма, говорится в совместном заявлении об углублении партнёрства, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению экспертов, это приведёт к увеличению туристического обмена между странами.

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В ближайшее время могут быть внесены изменения в договор о групповых безвизовых обменах.

"Есть два основных изменения. Во-первых, уменьшится минимальное количество туристов в группе с пяти до трех человек. Во-вторых, срок пребывания группы увеличится с 15 до 21 дня. Это самые значимые нововведения", — отметил председатель Совета ассоциации международного сотрудничества в туризме "Мир без границ" Александр Львов.

Он также предположил, что после недавних встреч на высшем уровне не возникнет новых барьеров для путешествий между Россией и Китаем. Важно будет определить, как, когда и в каком объёме китайские туристы начнут посещать Россию. По мнению эксперта, наибольшим спросом будут пользоваться регионы Зауралья — Сибирь и Дальний Восток. Готовность российских регионов адаптироваться к китайской культуре, интересам и потребностям туристов станет ключевым фактором.

Полной отмены визового режима между Россией и Китаем в ближайшие годы не ожидается. "Об этом говорят всевозможные прямые и косвенные факторы", — подчеркнул Александр Львов.

Денис Полушин, руководитель китайского направления туроператора PAC Group, согласился с этим мнением: "Резкой отмены виз не будет, процесс будет постепенным на протяжении нескольких лет. Сейчас же мы ожидаем увеличения квот на визы в Консульстве КНР и роста количества консульских виз".

Эксперты также отметили, что расширение авиасообщения предполагает увеличение числа рейсов на уже существующих маршрутах.

"Например, на маршруте Москва — Хайнань сейчас летает только "Аэрофлот". Вероятно, появится ещё одна китайская авиакомпания", — сказал Денис Полушин, добавив, что в список городов, связанных авиалиниями с Китаем, могут быть включены Казань и Екатеринбург.