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Для чего нужно пить воду с корицей: все полезные свойства и помощь в похудении

Зачем добавлять в воду корицу: напиток обладает противовоспалительными свойствами

1:58
Здоровье

Корица — это богатая питательными веществами специя, которая помогает в детоксикации и способствует общему здоровью. Один из самых эффективных способов извлечь все полезные свойства корицы — замочить палочку в воде и регулярно пить ее.

Зачем добавлять в воду корицу: напиток обладает противовоспалительными свойствами
Фото: commons.wikimedia.org by Джонатан Уилкинс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Такой напиток будет обладать антиоксидантными и противомикробными свойствами.

Давайте рассмотрим самые полезные свойства коричной воды, которые стоят того, чтобы употреблять ее регулярно.

Основные преимущества воды с корицей

Корица может остановить прогрессирование болезни Паркинсона, она помогает бороться с распространенными инфекциями, включая простуду и кашель.

Мощное воздействие корицы способствует снижению уровня холестерина ЛПНП в организме. Известный как "плохой" вид холестерина, ЛПНП со временем может создавать различные проблемы в организме.

Людям, страдающим от боли в суставах или артрита, часто советуют пить воду с корицей, так как специя обладает противовоспалительным действием, которое помогает облегчить чрезмерную боль. Кроме того, он улучшает кровообращение, тем самым предотвращая развитие таких заболеваний, как артрит.

Напиток содержит антиоксиданты, которые помогают в детоксикации и борьбе со свободными радикалами в организме. Корица обладает спазмолитическим действием, что может помочь облегчить менструальные боли. Употребление кипяченой воды с корицей значительно помогает в профилактике судорог.

Способность корицы влиять на уровень глюкозы в организме позволяет ей контролировать осложнения, связанные с диабетом. Когда корица попадает в организм, она воздействует на мышечные клетки, которые помогают преобразовывать сахар в энергию, стабилизируя его уровень в организме.

Кроме того, корица помогает в похудении, способствует жиросжиганию.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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