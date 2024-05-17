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Теплокровные динозавры: как древние рептилии пережили экстремальные климатические условия

Первые теплокровные динозавры, вероятно, появились 180 миллионов лет назад

3:25
Наука

Способность самостоятельно регулировать температуру тела, а не зависеть от Солнца, возможно, впервые появилась у динозавров около 180 миллионов лет назад, что совпадает с экстремальным климатическим периодом. Новое исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Первые теплокровные динозавры, вероятно, появились 180 миллионов лет назад
Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Изначально считалось, что динозавры были хладнокровными существами, поскольку их название означает "ужасная ящерица", а ящерицам нужно греться на камнях, чтобы согреться. Эта теория была поставлена под сомнение, когда обнаружили виды динозавров, обитавших вблизи полюсов и выживавших в зимних условиях, с которыми современные рептилии не справляются.

Спор о теплокровности и хладнокровности динозавров был одним из самых ожесточенных в палеонтологии на протяжении многих лет.

Сейчас существует мнение, что некоторые динозавры были теплокровными или эндотермными, используя более научный термин. Птицы, являющиеся частью клады динозавров, подтверждают это, в отличие от ящериц. Вопрос о том, когда появились первые теплокровные динозавры, остаётся актуальным, и ответ может дать изучение периода их колонизации холодных регионов.

Доктор Альфио Алессандро Кьяренца из Университетского колледжа Лондона сообщает, что первые кости теропод и птицетазовых — двух из трёх основных ветвей динозавров — обнаружены в холодных регионах ранней юры. Зауроподы там не найдены, что делает маловероятным их способность к терморегуляции, а не ошибку в реконструкции температуры.

"Наш анализ показывает, что различные климатические предпочтения возникли среди основных групп динозавров примерно во время события в Дженкинсе 183 миллиона лет назад, когда интенсивная вулканическая активность привела к глобальному потеплению и исчезновению групп растений", — заявил Кьяренца.

Высокие температуры могут показаться маловероятным катализатором для развития способности выживать в холоде, но, по-видимому, так и было.

"В это время появилось много новых групп динозавров", — продолжил Кьяренца. "Принятие эндотермии, возможно, позволило тероподам и птицетазовым процветать в холодных условиях, поддерживать высокую активность, быстрее расти и производить больше потомства".

Доктор Сара Барела из Университета Виго отметила, что птицы тоже являются тероподами, добавив: "Наше исследование предполагает, что уникальная терморегуляция птиц, возможно, возникла в раннем юрском периоде".

В это же время зауроподы достигли огромных размеров, что может быть ещё одним следствием изменений окружающей среды.

Авторы утверждают, что зауроподы, в отличие от других ветвей, не научились терморегуляции и обитали на засушливых лугах, а не вблизи полюсов из-за холода.

Зауроподы приблизились к полюсам только в меловом периоде, когда климат был теплее. Однако они были менее приспособлены для этого, чем орнитоподы, которые преуспели в этом.

Работа предполагает, что теплокровность птиц очень древняя, но млекопитающие могли её превзойти на 50 миллионов лет.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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