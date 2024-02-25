Они борются за ваше здоровье: биологи назвали вес иммунной системы человека, а также количество иммунных клеток

MedicalXpress: вес иммунной системы мужчины составляет 1,2 килограмма

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное молекулярными биологами из Научного института Вейцмана совместно с другими учеными, является значительным шагом в понимании иммунной системы человека. Оно было нацелено на создание полной картины всех иммунных клеток в организме, заполняя давние пробелы в научном знании.

Фото: Openverse by NIAID is licensed under CC BY 2.0

В рамках исследования ученые провели анализ, определивший общее количество клеток, их распределение по различным тканям и органам, а также выяснили средний вес и объем иммунной системы. Это важно для понимания ее роли в защите организма и развитии заболеваний.

Иммунная система человека представляет собой сложную сеть клеток, способных распознавать и бороться с различными угрозами. Изучение показало, что у среднестатистического взрослого мужчины количество иммунных клеток составляет приблизительно 1,8 триллиона штук, вес которых приблизительно равен 1,2 килограмма. У женщин и детей эти показатели немного ниже, что может указывать на различия в иммунной системе в зависимости от пола и возраста, сообщает MedicalXpress.

Особый интерес представляют распределение и вес различных типов иммунных клеток. Например, лимфоциты, составляющие 40% от общей популяции иммунных клеток, весят лишь 15% от общей клеточной массы иммунитета. С другой стороны, макрофаги, составляющие всего 10% популяции, весят половину от общей клеточной массы иммунной системы.

Эти данные подчеркивают значительную вариабельность размера и массы клеток в иммунной системе человека, что может иметь важное значение для дальнейших исследований и разработки терапевтических стратегий.