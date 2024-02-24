Обезьяны стали еще ближе к человеку: антропологи обнаружили, что самки шимпанзе становятся "бабушками" после репродуктивного возраста

Phys: у самок шимпанзе увеличилась продолжительность жизни после репродуктивного периода

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное антропологами в национальном парке "Кибале" на западе Уганды, представило новые данные о дикой популяции шимпанзе, которые указывают на наличие у них менопаузы и увеличение продолжительности жизни после завершения репродуктивного периода.

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Эти явления, ранее известные только у человека и некоторых других видов млекопитающих, вызывают интерес среди исследователей, поскольку они предоставляют уникальную возможность понять эволюцию и происхождение подобных адаптаций.

По результатам исследования, проведенного в течение длительного времени в национальном парке, было установлено, что самки шимпанзе, достигшие возраста до 50 лет, переживают менопаузу и продолжают жить длительное время после окончания репродуктивного периода. Эти результаты поражают, поскольку у шимпанзе отсутствует распространенная практика ухода за внуками, как это часто бывает у людей, сообщает Phys.

Кроме того, исследование показало, что увеличение продолжительности жизни пожилых шимпанзе может быть связано с благоприятными условиями среды обитания, такими как наличие достаточных пищевых ресурсов и отсутствие угрозы со стороны хищников. Это открывает новые горизонты в понимании эволюции долгожительства и социальных структур у приматов.