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Лучше остальных игроков: ученые обнаружили удивительную когнитивную способность футбольных вратарей

Current Biology: футбольные вратари способны быстрее анализировать информацию

1:24
Наука

Исследование, проведенное командой ученых под руководством Майкла Куинна из Дублинского университета, изучило уникальные когнитивные способности футбольных вратарей.

Current Biology: футбольные вратари способны быстрее анализировать информацию
Фото: Openverse by Ben Sutherland is licensed under CC BY 2.0

Гипотеза, выдвинутая исследователями, заключалась в том, что вратари могут эффективно комбинировать информацию от различных органов чувств для принятия быстрых решений на футбольном поле.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели эксперимент, включающий 60 добровольцев, как вратарей, так и полевых игроков. Участники проходили простой тест, в котором им предстояло различать мигающие изображения на экране компьютера, сопровождаемые звуковыми сигналами.

Результаты теста показали, что вратари демонстрируют способность эффективно отделять звуковые и визуальные сигналы, несмотря на временной разрыв между ними. Это означает, что вратари способны обрабатывать и анализировать информацию из различных сенсорных источников с высокой точностью и скоростью, сообщает Current Biology.

Кроме того, исследование предположило, что эта способность может иметь важное значение при выявлении талантливых вратарей уже на ранних стадиях их развития.

Учитывая, что вратари должны быстро реагировать на изменяющиеся условия на поле, способность эффективно обрабатывать сенсорную информацию может быть ключевым фактором для успешной игры вратаря в футболе.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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