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Новое открытие: мумификация в Древнем Египте старше, чем мы думали

JAS: учёные раскрыли тайны первых мумий в Древнем Египте

1:16
Наука

Исследование, проведенное в University of York и опубликованное на портале JAS, показывает, что практика мумификации в Древнем Египте была распространена намного раньше, чем предполагалось ранее.

JAS: учёные раскрыли тайны первых мумий в Древнем Египте
Фото: Universität Wien by EC Köhler

Согласно их выводам, процесс мумификации был известен за 3 тысячи лет до возникновения письменности (3150 г. до н.э.) и за 3,6 тысячи лет до постройки первых пирамид (2667 г. до н.э.).

Ранее считалось, что искусство мумификации в Египте началось примерно в 4300 году до н.э. Однако в 2014 году были обнаружены останки материалов для мумификации на кладбище недалеко от Каира, и последующие анализы указали на их возраст около 6,3 тысяч лет. Исследователи выявили, что эти материалы использовались для бальзамирования и были пропитаны смолой, содержащей растительное масло, животный жир, воск и камедь.

Отмечается, что египтяне не только мумифицировали своих умерших, но и захороняли их в песках пустыни. Самые древние мумии, найденные в таких условиях, уходят корнями к 5000 году до н.э.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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