Генетики научились выявлять прячущихся спироплазм — это поможет заменить пестициды "биооружием"

Сибирские генетики рассказали об изучении бактерий рода Spiroplasma

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН вплотную занялись изучением бактерий рода Spiroplasma. О достигнутых ими успехах сообщает пресс-служба учреждения.

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Спироплазмы крайне необычны: у них нет клеточной стенки, маленький размер генома и он сильно отличается от присущего их близким родственникам — Phytoplasma, поражающей растения, и Mycoplasma, вызывающей у людей атипичную пневмонию.

"Фирменная фишка" спироплазм — редуктивная эволюция, в ходе которой некоторые гены теряются или изменяются так сильно, что бактерию не удаётся выявить в организме её носителя: анализы дают ложноотрицательные результаты. Из-за этого известно чуть более 30 видов Spiroplasma, хотя в природе их намного больше, уверены специалисты.

Заражая растения и беспозвоночных, спироплазмы могут и помогать, и вредить.

"Известны случаи, когда спироплазмы уничтожали личинку осы-наездника, которая съедает организм насекомого изнутри и тем самым спасали его от неизбежной гибели", — рассказал ведущий научный сотрудник ИЦиГ СО РАН кандидат биологических наук Юрий Илинский.

Поэтому у изучения этих бактерий большие перспективы и поистине наполеоновские задачи. Например, использование спироплазм в качестве "биологического оружия" против вредителей сельскохозяйственных культур — это намного безопаснее токсичных пестицидов. Или для производства кормов для скотины из личинок — бактерии помогают быстрому набору биомассы.

Но это в будущем, а пока генетики пытаются разобраться в эволюционных механизмах необычных микробов.

"Для нас это прежде всего фундаментальные научные задачи, но перспективы прикладного использования результатов просматриваются довольно чётко, даже если говорить только о насекомых", — заключил Илинский.