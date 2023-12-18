Найдена причина мирового роста заболеваемости пневмонией

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Эпидемия пневмонии в мире обусловлена прежде всего распространением микоплазменной инфекции, заявил иммунолог Николай Крючков "Ленте.ру" в понедельник.

Фото: 74.RU by Леонид Меньшенин

"По всей видимости, происходящее сейчас в России и в других странах — это продолжение того, что было в Китае", — пояснил он.

Специалист напомнил приходящие из Поднебесной тревожные новости: "По официальной информации, у них идут регулярные вспышки микоплазменной пневмонии с высокой температурой, сильным недомоганием. Среди пациентов называются и молодые люди, и люди в возрасте, и дети".

Очень маловероятно, что появился какой-то новый вирус — специалисты уже сообщили бы об этом, успокоил Крючков. С другой стороны — странно, что микоплазма "подняла голову" только сейчас, а не сразу после отмены ковидных ограничений, как это произошло с гриппом и другими ОРВИ.

Вызывает вопросы и клиническая картина нынешней микоплазменной пневмонии.

"По симптоматике мы видим высокую температуру в отсутствие кашля, узелки в легких. Это тоже нетипично для этого заболевания", — заметил врач.

По его предположению, микоплазму усилил изрядно мутировавший штамм коронавируса "пирола" — ранее ему уже сулили увеличение патогенности.

"У него большие изменения в антигенном составе, может, сейчас мы как раз наблюдаем эти проявления", — допустил иммунолог.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила вспышку микоплазменной пневмонии обычным сезонным ростом.