Исторический прорыв: Япония выходит в бой против космического мусора

Япония успешно запустила аппарат для очистки космического мусора

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Япония объявила о запуске аппарата, который предназначен для исследования и очистки космического мусора, вращающегося вокруг Земли. По оценкам Европейского космического агентства, на орбите находится около миллиона обломков спутников и ракет, что представляет потенциальную опасность для космических кораблей.

Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Мусор на орбите, включая использованные спутники и обломки от столкновений, стал серьезной проблемой, мешающей космической навигации. Миссия ADRAS-J запущена после успешного запуска новой ракеты H3 Японии, что стало важным событием после нескольких лет задержек. Об этом сообщает argumenti.ru.

Этот шаг также следует за успешной посадкой беспилотного зонда на Луну, сделав Японию пятым государством, достигшим "мягкой" посадки на Луну.