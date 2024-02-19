Исторический прорыв: Япония выходит в бой против космического мусора

Япония объявила о запуске аппарата, который предназначен для исследования и очистки космического мусора, вращающегося вокруг Земли. По оценкам Европейского космического агентства, на орбите находится около миллиона обломков спутников и ракет, что представляет потенциальную опасность для космических кораблей.
Мусор на орбите, включая использованные спутники и обломки от столкновений, стал серьезной проблемой, мешающей космической навигации. Миссия ADRAS-J запущена после успешного запуска новой ракеты H3 Японии, что стало важным событием после нескольких лет задержек. Об этом сообщает argumenti.ru.
Этот шаг также следует за успешной посадкой беспилотного зонда на Луну, сделав Японию пятым государством, достигшим "мягкой" посадки на Луну.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.